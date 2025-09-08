Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мерц: поддерживать Украину придется еще очень долго

Ведомости

Украина «защищает свободу Европы и Запада» от попыток России и Китая усилить влияние в Юго-Восточной Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине. Его выступление транслировалось на YouTube-канале МИД ФРГ.

Он отметил, что необходимость поддерживать киевский режим может продлиться «очень долго». «Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго», – сказал Мерц.

Канцлер также заявил о росте интенсивности гибридных атак на немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, которые, по его словам, якобы проводит Россия. Он полагает, что поддержка Украины является частью защиты свободы и безопасности всей Европы: «То, что мы защищаем ее вместе с Украиной, отнюдь не является пустой политической позой».

4 сентября Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что Мерц отдал распоряжение максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине крылатых ракет Taurus. По данным СВР, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, а отдельные детали заменяются, чтобы затруднить идентификацию происхождения вооружения. При этом, как утверждают в разведке, управлять системами будут немецкие военные, так как обучение украинских специалистов заняло бы слишком много времени.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её