Мерц: поддерживать Украину придется еще очень долго

Украина «защищает свободу Европы и Запада» от попыток России и Китая усилить влияние в Юго-Восточной Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине. Его выступление транслировалось на YouTube-канале МИД ФРГ.



Он отметил, что необходимость поддерживать киевский режим может продлиться «очень долго». «Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго», – сказал Мерц.