Мерц: поддерживать Украину придется еще очень долго
Украина «защищает свободу Европы и Запада» от попыток России и Китая усилить влияние в Юго-Восточной Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине. Его выступление транслировалось на YouTube-канале МИД ФРГ.
Он отметил, что необходимость поддерживать киевский режим может продлиться «очень долго». «Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго», – сказал Мерц.
Канцлер также заявил о росте интенсивности гибридных атак на немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, которые, по его словам, якобы проводит Россия. Он полагает, что поддержка Украины является частью защиты свободы и безопасности всей Европы: «То, что мы защищаем ее вместе с Украиной, отнюдь не является пустой политической позой».
4 сентября Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что Мерц отдал распоряжение максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине крылатых ракет Taurus. По данным СВР, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, а отдельные детали заменяются, чтобы затруднить идентификацию происхождения вооружения. При этом, как утверждают в разведке, управлять системами будут немецкие военные, так как обучение украинских специалистов заняло бы слишком много времени.