Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию

Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер сообщил о планах вместе с женой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом он рассказал во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).



По его словам, это станет «ярким символом франко-российской дружбы». Пьер де Голль также отметил, что его сын в будущем будет обучаться в РГСУ. «Мы покажем миру, что мы – друзья, и что Россия и Франция понимают друг друга», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).