Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию

Ведомости

Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер сообщил о планах вместе с женой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом он рассказал во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).

По его словам, это станет «ярким символом франко-российской дружбы». Пьер де Голль также отметил, что его сын в будущем будет обучаться в РГСУ. «Мы покажем миру, что мы – друзья, и что Россия и Франция понимают друг друга», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Кроме того, внук де Голля отметил тесные культурные и социальные связи между Россией и Францией и выразил уверенность в необходимости продолжать их развитие: «Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед».

9 сентября 2024 г. Пьер де Голль сообщил спикеру Госдумы Вячеславу Володину о том, что он планирует переезд в Москву. Тогда стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в том числе о Второй мировой войне, отношения России и Франции, а также укрепление культурных и гуманитарных связей двух стран.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте