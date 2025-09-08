Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию
Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер сообщил о планах вместе с женой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом он рассказал во время выступления перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).
По его словам, это станет «ярким символом франко-российской дружбы». Пьер де Голль также отметил, что его сын в будущем будет обучаться в РГСУ. «Мы покажем миру, что мы – друзья, и что Россия и Франция понимают друг друга», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Кроме того, внук де Голля отметил тесные культурные и социальные связи между Россией и Францией и выразил уверенность в необходимости продолжать их развитие: «Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед».
9 сентября 2024 г. Пьер де Голль сообщил спикеру Госдумы Вячеславу Володину о том, что он планирует переезд в Москву. Тогда стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в том числе о Второй мировой войне, отношения России и Франции, а также укрепление культурных и гуманитарных связей двух стран.