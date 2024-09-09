Внук де Голля рассказал Володину о планах переехать в Москву

Встреча Володина с Пьером де Голлем состоялась 9 сентября в Госдуме. Внук экс-президента Франции уже не первый раз посещает Россию. В ноябре 2023 г. он принял участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, а затем провел несколько дней в Москве. Де Голль встретился со студентами МГИМО. Он поделился впечатлениями от посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ и подробно остановился на перспективах развития российско-французских отношений.