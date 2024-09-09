Внук де Голля рассказал Володину о планах переехать в Москву
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер планирует переезд в Москву. Об этом он сообщил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, говорится на сайте нижней палаты.
Кроме того, стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в том числе о Второй мировой войне, отношения России и Франции, а также укрепление культурных и гуманитарных связей двух стран.
Встреча Володина с Пьером де Голлем состоялась 9 сентября в Госдуме. Внук экс-президента Франции уже не первый раз посещает Россию. В ноябре 2023 г. он принял участие в Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, а затем провел несколько дней в Москве. Де Голль встретился со студентами МГИМО. Он поделился впечатлениями от посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ и подробно остановился на перспективах развития российско-французских отношений.
В январе 2023 г. общественный деятель принял участие в круглом столе «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве» вместе с председателем Российского исторического общества, главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Тогда же де Голль посетил Российский государственный гуманитарный университет, где выступил с лекцией.