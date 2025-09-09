Песков: иностранным компаниям придется дорого заплатить за возвращение в Россию
Иностранные компании, покинувшие российский рынок после 2022 г., могут вернуться, однако им придется дорого заплатить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в инвестициях, но подход к бизнесу будет дифференцированным.
По словам Пескова, уход западных корпораций не оставил экономику без вариантов: освободившиеся ниши быстро заняли компании из других стран, проявившие высокий интерес к российскому рынку. Однако, как отметил представитель Кремля, любые государства стремятся привлекать иностранные инвестиции и новые технологии, поэтому России также важно поддерживать приток компетенций и капитала.
Песков пояснил, что существуют разные категории компаний, покинувших Россию. Одни уходили, выполнив обязательства перед трудовыми коллективами и регионами. С ними, по мнению Пескова, возможно вести «аккуратный и уважительный диалог» при условии соблюдения интересов России.
Другая группа компаний, по словам Пескова, «просто все бросила: сотрудников, их зарплаты, социальные обязательства». В отношении таких игроков подход будет гораздо жестче. «Они смогут вернуться, но им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут оплатить все, что тогда недоплатили», – подчеркнул представитель Кремля.
Отдельно Песков отметил третью категорию – компании, которые прямо или косвенно финансировали вооруженные силы Украины (ВСУ). «Эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал он.
При этом европейские фирмы, покинувшие рынок по политическим причинам, понесли убытки и теперь стремятся вернуться.