Песков: иностранным компаниям придется дорого заплатить за возвращение в Россию

Другая группа компаний, по словам Пескова, «просто все бросила: сотрудников, их зарплаты, социальные обязательства». В отношении таких игроков подход будет гораздо жестче. «Они смогут вернуться, но им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут оплатить все, что тогда недоплатили», – подчеркнул представитель Кремля.