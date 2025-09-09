Кадыров: удар «Гераней» по генштабу ВСУ в 2024 году ликвидировал девять человек

Украинский беспилотник атаковал пустующее здание на территории университета в Гудермесе в конце октября 2024 г., жертв и пострадавших не было, сообщал Кадыров. Спустя день глава Чечни рассказал, что управление дроном осуществлялось из центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. По нему был нанесен ответный удар двумя ракетами «Герaнь».