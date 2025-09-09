Кадыров: удар «Гераней» по генштабу ВСУ в 2024 году ликвидировал девять человек
Ответным ударом «Гераней» по зданию Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 г. было ликвидировано девять человек. Еще 17 получили ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров «РИА Новости».
Украинский беспилотник атаковал пустующее здание на территории университета в Гудермесе в конце октября 2024 г., жертв и пострадавших не было, сообщал Кадыров. Спустя день глава Чечни рассказал, что управление дроном осуществлялось из центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. По нему был нанесен ответный удар двумя ракетами «Герaнь».
«Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две "Герани". Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых», – сообщил Кадыров.
19 августа Минобороны сообщало, что расчеты БПЛА «Герань-2» поразили передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе населенного пункта Бирино в Черниговской области.
В июле российские Вооруженные силы (ВС РФ) поразили с помощью беспилотников «Герань-2» пункт временной дислокации подразделений бригады морпехов ВСУ в районе Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).