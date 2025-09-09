В Непале сняли блокировку соцсетей после массовых протестов с 19 погибшими
Правительство Непала отменило запрет на социальные сети после массовых протестов, в ходе которых погибли 19 человек. Об этом сообщил Reuters министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.
«Мы отменили блокировку социальных сетей. Теперь они работают», – пояснил министр.
При этом в Катманду введен бессрочный комендантский час, чтобы предотвратить новые акции протестов.
Блокировка соцсетей в Непале действовала с начала сентября: владельцы онлайн-платформ должны были пройти обязательную регистрацию до 28 августа, но многие международные компании требование проигнорировали. В результате в стране оказались недоступны Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), YouTube, X, Reddit, LinkedIn и другие.
Запрет вызвал массовые протесты. 8 сентября тысячи студентов и школьников вышли на улицы против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В Катманду у здания парламента прошла акция «Революция поколения Z». По данным Reuters, участники строили баррикады и забрасывали полицию предметами, силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. В район протестов ввели армию.
Российское посольство рекомендовало гражданам РФ не выходить на улицы столицы и пользоваться круглосуточной линией связи в случае экстренной необходимости.