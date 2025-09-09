В Непале сняли блокировку соцсетей после массовых протестов с 19 погибшими

Блокировка соцсетей в Непале действовала с начала сентября: владельцы онлайн-платформ должны были пройти обязательную регистрацию до 28 августа, но многие международные компании требование проигнорировали. В результате в стране оказались недоступны Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), YouTube, X, Reddit, LinkedIn и другие.