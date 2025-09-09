Газета
Главная / Политика /

В России по запросу Азербайджана арестовали обвиняемого в терроризме мужчину

Ведомости

Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана, он заочно обвиняется в организации террористических учений, создании преступного сообщества и незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что российские правоохранительные органы получили по каналам срочной связи необходимые подтверждения от Баку и уведомили азербайджанскую сторону о задержании. Уточняется, что российским гражданством задержанный не обладает.

8 сентября ФСБ сообщала о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана, который, по данным ведомства, готовил теракты. Он, как утверждает спецслужба, вступил в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации и проводил разведку объектов силовых структур и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.

