В России по запросу Азербайджана арестовали обвиняемого в терроризме мужчину

8 сентября ФСБ сообщала о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана, который, по данным ведомства, готовил теракты. Он, как утверждает спецслужба, вступил в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации и проводил разведку объектов силовых структур и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.