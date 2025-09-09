Украинский кабмин запретил бывшим послам выезжать за границу

8 сентября экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. По словам Кулебы, он прибыл в Краков после спешного отъезда из Киева. Формальной причиной его поездки стала предстоящая конференция в Южной Корее, однако, как утверждает экс-министр, главным мотивом стала необходимость покинуть страну до вступления в силу нового указа.