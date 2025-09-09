Украинский кабмин запретил бывшим послам выезжать за границу
Правительство Украины запретило бывшим послам пересекать границу при военном или чрезвычайном положении. Документ доступен на сайте кабинета министров страны.
Постановление от 3 сентября №1089 предусматривает запрет на выезд лиц, имевших дипломатический ранг, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения. Таким образом чрезвычайный и полномочный посол, но прекративший дипломатическую службу, не может пересекать границу страны в настоящий момент, так как на Украине с 2022 г. введено военное положение.
8 сентября экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. По словам Кулебы, он прибыл в Краков после спешного отъезда из Киева. Формальной причиной его поездки стала предстоящая конференция в Южной Корее, однако, как утверждает экс-министр, главным мотивом стала необходимость покинуть страну до вступления в силу нового указа.
Кулеба связал шаг властей ввести запрет на выезд с «советским менталитетом» внутри украинских элит, где любой гражданин, свободно выражающий мнение за рубежом, автоматически воспринимается как угроза государству.