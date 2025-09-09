Протестующие подожгли здание парламента Непала
Протестующие в Непале подожгли здание парламента, сообщила India Today.
На кадрах видно, что густой дым валит по всей площади здания. Перед парламентом находится множество людей.
Протестующие нападают на дома и офисы высокопоставленных политических лидеров. Они разгромили частные резиденции как премьер-министра, так и президента, сообщило издание.
Акции протеста в Непале проходят на фоне запрета десятков популярных соцсетей. Согласно заявлениям властей, платформы не выполнили требования по регистрации в госорганах. 9 сентября правительство Непала сняло запрет на соцсети, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку.
India Today сообщала, что в Непале по меньшей мере 20 человек погибли и еще более 250 получили ранения в ходе столкновений молодежи с полицией.
По материалу Reuters, протесты назвали «демонстрациями поколения Z». Причиной называется всеобщее недовольство молодежи предполагаемым отсутствием действий правительства по борьбе с коррупцией и расширению экономических возможностей.