Протестующие подожгли здание парламента Непала

Ведомости

Протестующие в Непале подожгли здание парламента, сообщила India Today.

На кадрах видно, что густой дым валит по всей площади здания. Перед парламентом находится множество людей.

Протестующие нападают на дома и офисы высокопоставленных политических лидеров. Они разгромили частные резиденции как премьер-министра, так и президента, сообщило издание.

Акции протеста в Непале проходят на фоне запрета десятков популярных соцсетей. Согласно заявлениям властей, платформы не выполнили требования по регистрации в госорганах. 9 сентября правительство Непала сняло запрет на соцсети, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку.

India Today сообщала, что в Непале по меньшей мере 20 человек погибли и еще более 250 получили ранения в ходе столкновений молодежи с полицией.

По материалу Reuters, протесты назвали «демонстрациями поколения Z». Причиной называется всеобщее недовольство молодежи предполагаемым отсутствием действий правительства по борьбе с коррупцией и расширению экономических возможностей.

