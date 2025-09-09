Газета
Главная / Политика /

Премьер-министр Непала Оли подал в отставку

Страна охвачена массовыми протестами из-за запрета ряда соцсетей
Ведомости

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на его помощника Пракаша Силвала.

По данным агентства, Оли решил уйти с поста после того, как участники антикоррупционных демонстраций нарушили бессрочный комендантский час и вступили в столкновения с полицией.

Акции протеста в Непале проходят на фоне запрета десятков соцсетей, включая Facebook, WhatsApp, Instagram (все принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и WeChat. Согласно заявлениям властей, платформы не выполнили требования по регистрации в госорганах. В ходе протестов погибли 19 человек. Из-за массовых молодежных демонстраций 8 сентября в столице Непала Катманду был установлен комендантский час.

9 сентября правительство Непала сняло запрет на соцсети, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг. Посольство РФ в Непале рекомендовало россиянам соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на улицы.

