Премьер-министр Непала Оли подал в отставку

Премьер-министр Непала Оли подал в отставкуСтрана охвачена массовыми протестами из-за запрета ряда соцсетей
Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на его помощника Пракаша Силвала.
По данным агентства, Оли решил уйти с поста после того, как участники антикоррупционных демонстраций нарушили бессрочный комендантский час и вступили в столкновения с полицией.
Акции протеста в Непале проходят на фоне запрета десятков соцсетей, включая Facebook, WhatsApp, Instagram
9 сентября правительство Непала сняло запрет на соцсети, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг. Посольство РФ в Непале рекомендовало россиянам соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на улицы.