Премьер-министр Непала Оли подал в отставку

Акции протеста в Непале проходят на фоне запрета десятков соцсетей, включая Facebook, WhatsApp, Instagram (все принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и WeChat. Согласно заявлениям властей, платформы не выполнили требования по регистрации в госорганах. В ходе протестов погибли 19 человек. Из-за массовых молодежных демонстраций 8 сентября в столице Непала Катманду был установлен комендантский час.