Хинштейн: в Курской области ВСУ разрушили 86 церквей и памятников
В «Белой книге», в которой находятся все поврежденные и разрушенные украинскими военными объекты культурного наследия (ОКН) Курской области, зафиксировано уже 86 строений. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По каждому такому факту возбуждаются уголовные дела – эти преступления не имеют срока давности, и у меня нет никаких сомнений, что виновные понесут самое строгое наказание», – подчеркнул врио главы области.
Среди поврежденных ОКН числятся 78 сооружений, в том числе 39 памятников архитектуры и истории, 27 – религиозного значения, а также 12 мест, которые были созданы в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Не менее восьми объектов культурного наследия полностью уничтожены или сильно разрушены.
Кроме того, еще семь объектов, не имеющих статуса ОКН, учтены в отдельном разделе перечня. Пострадавшие храмы расположены в Большесолдатском, Кореневском, Глушковском и Суджанском районах Курской области.
«Белую книгу» начали формировать в декабре 2024 г. при поддержке «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» и Национального центра исторической памяти при президенте РФ.