Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Хинштейн: в Курской области ВСУ разрушили 86 церквей и памятников

Ведомости

В «Белой книге», в которой находятся все поврежденные и разрушенные украинскими военными объекты культурного наследия (ОКН) Курской области, зафиксировано уже 86 строений. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По каждому такому факту возбуждаются уголовные дела – эти преступления не имеют срока давности, и у меня нет никаких сомнений, что виновные понесут самое строгое наказание», – подчеркнул врио главы области.

Среди поврежденных ОКН числятся 78 сооружений, в том числе 39 памятников архитектуры и истории, 27 – религиозного значения, а также 12 мест, которые были созданы в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Не менее восьми объектов культурного наследия полностью уничтожены или сильно разрушены.

Кроме того, еще семь объектов, не имеющих статуса ОКН, учтены в отдельном разделе перечня. Пострадавшие храмы расположены в Большесолдатском, Кореневском, Глушковском и Суджанском районах Курской области.

«Белую книгу» начали формировать в декабре 2024 г. при поддержке «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» и Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её