Песков: график Путина не изменился после атаки БПЛА в Сочи

Песков: график Путина не изменился после атаки БПЛА в СочиНакануне ударов президент приехал в город и принял участие в онлайн-саммите БРИКС
Ночные удары украинских беспилотников в Сочи не повлияли на рабочий график президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«График президента неизменен. Он реализуется по плану», – так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.
В ночь на 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Адлерском районе Сочи погиб водитель автомобиля, в который попали осколки беспилотника. В ходе атаки были повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что семье погибшего выплатят 500 000 руб.
8 сентября Путин поучаствовал в онлайн-саммите БРИКС, подключившись к конференции из Сочи. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.