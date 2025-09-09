Песков: график Путина не изменился после атаки БПЛА в Сочи

В ночь на 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Адлерском районе Сочи погиб водитель автомобиля, в который попали осколки беспилотника. В ходе атаки были повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что семье погибшего выплатят 500 000 руб.