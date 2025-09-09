Протестующие в Непале призвали назначить мэра Катманду и. о. премьер-министра
Протестующие в Непале потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности премьер-министра после отставки Шармы Оли, сообщила India Today.
В ходе беспорядков погибло 22 человека. Двое протестующих были убиты в результате стрельбы полиции. Более 250 человек ранены.
8 сентября тысячи молодых людей вышли на акции протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В этот же день в Катманду был установлен комендантский час. 9 сентября власти отменили запрет на социальные сети, но беспорядки не прекратились. Премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку.
По данным My Republica, 9 сентября протестующие подожгли здание парламента в районе Банешвор в Катманду. Подчеркивается, что это привело к эскалации беспорядков в столице.