Протесты в Стамбуле проходят в стороне от туристических районов
Протестные акции в турецком Стамбуле проходят по большей части в стороне от районов, массово посещаемых туристами, заявили в стамбульском Генеральном консульстве РФ.
В ведомстве сообщили, что обращений от российских граждан в связи с протестами не поступало. Консульство рекомендует соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать мест массового скопления людей.
Турецкие власти, согласно сообщению Генконсульства, предприняли комплект ограничительных мер. В шести районах Стамбула на несколько дней запрещено проведение массовых публичных мероприятий. Кроме того, введены технические ограничения на использование иностранных мессенджеров и хостинговых платформ.
Hurriyet писало, что жители Стамбула накануне собрались перед зданием штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в знак протеста против решения суда о «превентивном приостановлении деятельности партии и назначении временного совета».
Молодежное отделение НРП в Стамбуле созвало митинг перед зданием штаб-квартиры, чтобы выразить поддержку партии и Озгюру Челику, который был отстранен от должности председателя провинции Стамбул. Это произошло после назначения временного правления и отстранения избранного на съезде НРП председателя и руководства.