Протесты в Стамбуле проходят в стороне от туристических районов

Молодежное отделение НРП в Стамбуле созвало митинг перед зданием штаб-квартиры, чтобы выразить поддержку партии и Озгюру Челику, который был отстранен от должности председателя провинции Стамбул. Это произошло после назначения временного правления и отстранения избранного на съезде НРП председателя и руководства.