Захарова: Каверин освобожден по обращению Москвы
Российский этнограф Святослав Каверин был репатриирован 8 сентября по обращению Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
При общении стороны учитывали дружественный характер отношений между Россией и Афганистаном.
8 августа Каверин был освобожден из-под стражи в Афганистане. Об этом стало известно, после того как ученый опубликовал фотографию из «Шереметьево» в своем Telegram-канале.
Его задержали 19 июля в городе Кундуз по обвинению в попытке контрабанды украшений, а затем повезли в столицу Кабул. Он пробыл в Афганистане 52 дня.
Каверин – российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.