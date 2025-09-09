Газета
Политика

Захарова: Каверин освобожден по обращению Москвы

Российский этнограф Святослав Каверин был репатриирован 8 сентября по обращению Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При общении стороны учитывали дружественный характер отношений между Россией и Афганистаном.

8 августа Каверин был освобожден из-под стражи в Афганистане. Об этом стало известно, после того как ученый опубликовал фотографию из «Шереметьево» в своем Telegram-канале.

Его задержали 19 июля в городе Кундуз по обвинению в попытке контрабанды украшений, а затем повезли в столицу Кабул. Он пробыл в Афганистане 52 дня. 

Каверин – российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.

