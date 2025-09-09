Этнограф Каверин был освобожден из-под стражи в Афганистане

Российский этнограф Святослав Каверин был освобожден из-под стражи в Афганистане. Об этом стало известно, после того как ученый опубликовал фотографию из аэропорта Шереметьево в своем Telegram-канале.



Он пробыл в Афганистане 52 дня. «Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», – написал он.