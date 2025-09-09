Президент Непала подал в отставку

Митинги в Непале начались 8 сентября. Тогда тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В частности, у здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писало, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами.