Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Непала подал в отставку

Армия опровергла заявление об уходе Паудела с поста
Ведомости

Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщило издание India Today.

Паудел подал в отставку вслед за премьер-министром Кхарда Прасад Шарма Оли. India Today указывают, что обе отставки связаны с массовыми протестами, проходящими в стране.

Позже India Today со ссылкой на армию Непала сообщило, что Паудел не ушел в отставку.

9 сентября в отставку ушли все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала. В своем заявлении партия сообщила, что «не считает возможным оставаться в составе палаты представителей (HoR) после жестокого убийства протестующих».

Митинги в Непале начались 8 сентября. Тогда тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В частности, у здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писало, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами.

Силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. По данным India Today, погибли 22 человека, свыше 250 получили ранения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте