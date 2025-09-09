Президент Непала подал в отставку

Президент Непала подал в отставкуАрмия опровергла заявление об уходе Паудела с поста
Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщило издание India Today.
Паудел подал в отставку вслед за премьер-министром Кхарда Прасад Шарма Оли. India Today указывают, что обе отставки связаны с массовыми протестами, проходящими в стране.
Позже India Today со ссылкой на армию Непала сообщило, что Паудел не ушел в отставку.
9 сентября в отставку ушли все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала. В своем заявлении партия сообщила, что «не считает возможным оставаться в составе палаты представителей (HoR) после жестокого убийства протестующих».
Митинги в Непале начались 8 сентября. Тогда тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. В частности, у здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писало, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами.
Силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. По данным India Today, погибли 22 человека, свыше 250 получили ранения.