Все 20 депутатов Республиканской партии в Непале подали в отставку
Все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Об этом пишет My Republica.
В своем заявлении партия сообщила, что «не считает возможным оставаться в составе Палаты представителей (HoR) после жестокого убийства протестующих». Они также заявили, что «цель правительства достигнута».
Республиканцы потребовали немедленной отставки премьер-министра Кхадга Прасад Шармы Оли и формирования правительства, возглавляемого гражданами и включающего в себя все партии. Они также потребовали арестовать премьер-министра, министра внутренних дел, министра информации и технологий, главного судебного исполнителя Катманду и возбудить против них уголовное дело. Законодатели от Республиканской партии заявили о необходимости внести поправки в конституцию и создать влиятельную комиссию для расследования случаев коррупции в стране.
Премьер-министр Оли подал в отставку 9 сентября. Президент Рам Чандра Паудел принял ее и готовится приступить к формированию нового правительства в соответствии с конституцией страны.
8 сентября тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. У здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писала, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами, а силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. В район протестов была введена армия. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения.
В Катманду был установлен комендантский час. Митингующие проигнорировали требования властей и вступили в столкновения с полицией. Российское посольство призывало граждан РФ не выходить на улицы столицы и при экстренной необходимости пользоваться круглосуточной линией связи.