Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Все 20 депутатов Республиканской партии в Непале подали в отставку

Ведомости

Все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Об этом пишет My Republica.

В своем заявлении партия сообщила, что «не считает возможным оставаться в составе Палаты представителей (HoR) после жестокого убийства протестующих». Они также заявили, что «цель правительства достигнута».

Республиканцы потребовали немедленной отставки премьер-министра Кхадга Прасад Шармы Оли и формирования правительства, возглавляемого гражданами и включающего в себя все партии. Они также потребовали арестовать премьер-министра, министра внутренних дел, министра информации и технологий, главного судебного исполнителя Катманду и возбудить против них уголовное дело. Законодатели от Республиканской партии заявили о необходимости внести поправки в конституцию и создать влиятельную комиссию для расследования случаев коррупции в стране.

Читайте также:Как запрет соцсетей в Непале привел к отставке премьера

Премьер-министр Оли подал в отставку 9 сентября. Президент Рам Чандра Паудел принял ее и готовится приступить к формированию нового правительства в соответствии с конституцией страны.

8 сентября тысячи студентов и школьников собрались на улицах Катманду в знак протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. У здания парламента в столице Непала прошла акция «Революция поколения Z». Reuters писала, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами, а силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. В район протестов была введена армия. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения.

В Катманду был установлен комендантский час. Митингующие проигнорировали требования властей и вступили в столкновения с полицией. Российское посольство призывало граждан РФ не выходить на улицы столицы и при экстренной необходимости пользоваться круглосуточной линией связи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь