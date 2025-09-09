Все 20 депутатов Республиканской партии в Непале подали в отставку

Республиканцы потребовали немедленной отставки премьер-министра Кхадга Прасад Шармы Оли и формирования правительства, возглавляемого гражданами и включающего в себя все партии. Они также потребовали арестовать премьер-министра, министра внутренних дел, министра информации и технологий, главного судебного исполнителя Катманду и возбудить против них уголовное дело. Законодатели от Республиканской партии заявили о необходимости внести поправки в конституцию и создать влиятельную комиссию для расследования случаев коррупции в стране.