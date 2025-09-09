Как запрет соцсетей в Непале привел к отставке премьера

Мэр Катманду Бален Шах призвал всех сохранять спокойствие и быть готовыми к переговорам с главнокомандующим армией. Он также подчеркнул, что для начала требуется распустить парламент. «Дорогие представители поколения Z, ваш угнетатель уже ушел в отставку. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ущерб, нанесенный народу и имуществу страны, означает ущерб и для наших активов. Сейчас нам нужно сохранять спокойствие. С этого момента ваше поколение должно возглавить страну. Будьте готовы», – сказал он (цитата по My Republica).