Как запрет соцсетей в Непале привел к отставке премьера

Как запрет соцсетей в Непале привел к отставке премьераВласти отменили блокировку, но «революция поколения Z» продолжается
В Непале продолжаются массовые протесты, начавшиеся 8 сентября в связи с блокировкой соцсетей в стране. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 ранены. Премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Следом за ним то же самое сделал президент Рам Чандра Паудел.
«Ведомости» собрали главное о «Революции поколения Z».
В начале сентября в Непале стали недоступны Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta
8 сентября тысячи молодых людей – студентов и школьников – вышли на акции протеста против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. У здания парламента в столице Непала Катманду прошла акция «Революция поколения Z». Reuters сообщало, что протестующие строили баррикады и забрасывали полицию предметами, а силовики применили дубинки, водометы и резиновые пули. В район протестов была введена армия.
В этот же день в Катманду был установлен комендантский час. Российское посольство призывало граждан РФ не выходить на улицы столицы и при экстренной необходимости пользоваться круглосуточной линией связи. Участники демонстраций проигнорировали требования властей и вступили в столкновения с полицией.
9 сентября министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг сообщил, что власти отменили запрет на социальные сети. Сразу после этого премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. Президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьера, сообщает My Republica. Сообщалось, что глава государства готовится приступить к формированию нового правительства в соответствии с конституцией страны. Однако позже и президент подал в отставку, сообщило издание India Today. При этом в его офисе отставку не подтвердили.
По данным My Republica, 9 сентября протестующие подожгли здание парламента в районе Банешвор в Катманду. Подчеркивается, что это привело к эскалации беспорядков в столице. Издание отмечает, что разъяренная толпа требует привлечения к ответственности за жестокое подавление демонстраций 8 сентября. Прежде протестующие подожгли главные ворота Сингха Дурбар. My Republica также сообщила о поджоге дома бывшего премьер-министра Бабурама Бхаттараи в Тохе.
Мэр Катманду Бален Шах призвал всех сохранять спокойствие и быть готовыми к переговорам с главнокомандующим армией. Он также подчеркнул, что для начала требуется распустить парламент. «Дорогие представители поколения Z, ваш угнетатель уже ушел в отставку. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ущерб, нанесенный народу и имуществу страны, означает ущерб и для наших активов. Сейчас нам нужно сохранять спокойствие. С этого момента ваше поколение должно возглавить страну. Будьте готовы», – сказал он (цитата по My Republica).
По данным India Today, после отставки премьер-министра Оли протестующие призывают назначить мэра Шаха временным председателем правительства.