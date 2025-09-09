Зеленский: на Украине не работают 40% мощностей ВПК из-за нехватки денег
Сейчас в состоянии «простоя» находятся 40% украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое состояние вызвано нехваткой финансирования, заявил в интервью ABC News президент республики Владимир Зеленский.
«40% мощностей на сегодня простаивают, они не работают, потому что нет финансирования», - сказал украинский лидер.
9 сентября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что оборонный бюджет страны сейчас находится в дефиците. До конца 2025 г. стране необходимо привлечь еще 300 млрд гривен ($7,3 млрд) на эти расходы. По данным издания, изменения в бюджете Украины должны быть приняты до конца октября.