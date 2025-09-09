Al Jazeera: атакованное Израилем в Дохе руководство «Хамаса» выжило
Высшее руководство палестинской группировки «Хамас» в Дохе, против которого Израиль произвел атаку 9 сентября, выжило. Один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя также жив, сообщает Al-Jazeera.
Ранее Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.
С начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 г. Тель-Авив убил двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.