Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хамаса» в столице Катара

Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хамаса» в столице КатараЦелью стала группа переговорщиков движения
Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в столице Катара – Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.
«Перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Там отмечается, что Армия обороны Израиля будет и дальше действовать, чтобы «победить террористическую организацию "Хамас", ответственную за массовое убийство 7 октября».
Телеканал Al Jazeera сообщает, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
По данным источников Al Arabiya, в результате атаки со стороны Израиля погиб главный переговорщик «Хамаса» Халиль аль-Хайя.
Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, количество погибших за время боевых действий превысило 46 500 человек.
20 августа бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин анонсировал начало реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над сектором Газа. По его словам, военное ведомство призовет на службу еще порядка 60 000 резервистов. Армия также начала работу над тем, чтобы жители анклава могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.