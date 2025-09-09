Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хамаса» в столице Катара

Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, количество погибших за время боевых действий превысило 46 500 человек.