Ynet: удар Израиля по столице Катара был согласован с США
Израиль согласовал с США атаку по Дохе, столице Катара. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом. Об этом пишет Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
Собеседник газеты рассказал, что в Израиле существует «консенсус в политическом руководстве и руководстве в сфере безопасности».
9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки.
Телеканал Al Jazeera сообщал, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. По данным источников Al Arabiya, в результате атаки со стороны Израиля погиб главный переговорщик «Хамаса» Халиль аль-Хайя.