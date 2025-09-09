Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ynet: удар Израиля по столице Катара был согласован с США

Ведомости

Израиль согласовал с США атаку по Дохе, столице Катара. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом. Об этом пишет Ynet со ссылкой на израильского чиновника. 

Собеседник газеты рассказал, что в Израиле существует «консенсус в политическом руководстве и руководстве в сфере безопасности». 

9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. 

Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хамаса» в столице Катара

Политика / Международные новости

Телеканал Al Jazeera сообщал, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. По данным источников Al Arabiya, в результате атаки со стороны Израиля погиб главный переговорщик «Хамаса» Халиль аль-Хайя.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь