Ynet: удар Израиля по столице Катара был согласован с США

Израиль согласовал с США атаку по Дохе, столице Катара. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом. Об этом пишет Ynet со ссылкой на израильского чиновника.