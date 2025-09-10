Токио закроет все «Японские центры» в России

Российская сторона сделала представление посольству Японии в Москве 25 июля. Причиной стала «просьба» генерального консульства страны в Южно-Сахалинске вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», являвшийся долгосрочным экспонатом Сахалинской областной научной библиотеки. Ранее макет рассматривался как официальный подарок. Он демонстрировался в библиотеке с 2001 г. В МИДе отметили, что Москва удивлена таким требованием японской стороны.