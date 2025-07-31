Посольству Японии в Москве сделали представление из-за «Золотого павильона»

«Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.