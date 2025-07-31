Посольству Японии в Москве сделали представление из-за «Золотого павильона»
Российская сторона сделала представление посольству Японии в Москве 25 июля. Причиной стала «просьба» генерального консульства страны в Южно-Сахалинске вернуть макет «Кинкакудзи – Золотой павильон», являвшийся долгосрочным экспонатом Сахалинской областной научной библиотеки, сообщает МИД РФ.
Ранее макет рассматривался как официальный подарок. Он демонстрировался в библиотеке с 2001 г. В МИДе отметили, что Москва удивлена таким требованием японской стороны.
«Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В конце ноября 2024 г. премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая перед парламентом, говорил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией.