Японский премьер сообщил о желании заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе выступления перед парламентом сообщил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, передает ТАСС со ссылкой на речь главы правительства.
В октябре Исиба уже озвучивал желание заключить мирный договор. Страны не заключили его по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах.
Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.
5 ноября посол Японии в РФ Акира Муто сказал в комментарии Telegram-каналу Shot, что переговоры между Россией и Японией по мирному договору могут начаться после того, как будет преодолен конфликт на Украине.
После начала спецоперации Япония ввела санкции против РФ. 21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
В январе 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова – не «спорная территория», а часть России, и этот вопрос закрыт навсегда. Япония в очередной раз расширила санкции против России в июне 2024 г. Токио внес в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.
7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает решения Японии ввести санкции против России, так как Москва не сделала Токио ничего плохого.