Путин заявил о недоумении из-за японских санкций против РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает решение Японии ввести санкции против России, так как Москва не сделала Токио ничего плохого, следует из заявления президента на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы что плохого Японии сделали? <…> С какого перепугу?» – сказал Путин.
Япония в очередной раз расширила санкции против России в июне. Токио внес в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, к ограничениям присоединилась и Япония. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти неоднократно говорили о незаконности санкций.