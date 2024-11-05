Посол Японии допустил переговоры с РФ в случае завершения конфликта на Украине
Переговоры между Россией и Японией по мирному договору могут начаться после того, как будет преодолен конфликт на Украине. Об этом посол Японии в РФ Акира Муто сказал в комментарии Telegram-каналу Shot.
По словам дипломата, сейчас переговорному процессу препятствует конфликт на Украине.
«Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры», – сказал посол.
Он также добавил, что инициатива по переговорам между Россией и Японией должна быть с обеих сторон.
Страны не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между ними было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В январе 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова – не «спорная территория», а часть России, и этот вопрос закрыт навсегда.
В марте этого года премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил об отсутствии перспектив для переговоров по мирному договору с Россией. По его словам, это связано с ситуацией, сложившейся вокруг Украины.