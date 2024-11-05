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Посол Японии допустил переговоры с РФ в случае завершения конфликта на Украине

Ведомости

Переговоры между Россией и Японией по мирному договору могут начаться после того, как будет преодолен конфликт на Украине. Об этом посол Японии в РФ Акира Муто сказал в комментарии Telegram-каналу Shot.

По словам дипломата, сейчас переговорному процессу препятствует конфликт на Украине.

«Как только все пройдет, надеемся, что мы начнем переговоры», – сказал посол.

Он также добавил, что инициатива по переговорам между Россией и Японией должна быть с обеих сторон.

Страны не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между ними было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, о-ва Хабомаи). Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов (Хабомаи и Шикотана) после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио. В январе 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова – не «спорная территория», а часть России, и этот вопрос закрыт навсегда.

В марте этого года премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил об отсутствии перспектив для переговоров по мирному договору с Россией. По его словам, это связано с ситуацией, сложившейся вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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