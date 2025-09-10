ВСУ повторно атаковали здание правительства Белгородской области

8 сентября Гладков отмечал, что за неделю на территории региона от воздушных атак пострадало 170 жилых помещений и 94 автомобиля. Наибольшее количество повреждений жилого фонда (75 объектов) было зафиксировано в Шебекинском округе. При этом восстановили в Белгородской области уже 144 жилых объекта за тот же период, в том числе 39 квартир и домов – в Шебекинском округе.