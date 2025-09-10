ВСУ повторно атаковали здание правительства Белгородской области
Украинские беспилотники вновь ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки оказались повреждены фасад и остекление.
Как уточнил глава региона, по предварительным данным, пострадавших в городе не обнаружено. Один из частных домов загорелся после падения обломков сбитого дрона. Пожарные локализовали возгорание.
8 сентября Гладков отмечал, что за неделю на территории региона от воздушных атак пострадало 170 жилых помещений и 94 автомобиля. Наибольшее количество повреждений жилого фонда (75 объектов) было зафиксировано в Шебекинском округе. При этом восстановили в Белгородской области уже 144 жилых объекта за тот же период, в том числе 39 квартир и домов – в Шебекинском округе.
14 августа украинские беспилотники также атаковали здание регионального правительства. Тогда глава области подчеркнул, что повреждения небольшие и их можно исправить, однако призвал жителей быть осторожными, так как обстановка в регионе «позволяет желать лучшего».