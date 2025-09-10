Reuters: НАТО не считает ситуацию с БПЛА в Польше нападением

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. По его словам, угрожающие безопасности республики беспилотники сбиты. Он также отметил, что сейчас находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и союзниками республики.