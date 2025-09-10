Газета
Главная / Политика /

Reuters: НАТО не считает ситуацию с БПЛА в Польше нападением

Ведомости

Североатлантический альянс не рассматривает вариант атаки в ситуации с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши вечером 9 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. По его словам, угрожающие безопасности республики беспилотники сбиты. Он также отметил, что сейчас находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и союзниками республики.

Туск в 9:00 мск 10 сентября начал экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность. До этого он проинформировал Рютте о сложившейся ситуации и мерах, которые применила республика.

В ночь на 10 сентября в Польше закрыли аэропорт «Жешув-Ясенка» и воздушное пространство над авиагаванью «Люблин» из-за «незапланированной военной активности». Тогда в небо поднялись польские и союзные самолеты. В состоянии готовности находились и «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки».

