Херш не стал отказываться от своих выводов по подрыву «Северных потоков»
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не стал отказываться от своего расследования о причастности США к взрывам на «Северных потоках» в связи с обвинениями в сторону бывшего украинского командира. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости».
«Я написал то, что написал», – сказал Херш.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.
В декабре 2023 г. Херш писал, что руководство США хотело организовать подрыв газопроводов «Северный поток» до начала российской спецоперации на Украине для сдерживания политики Москвы. Но впоследствии диверсия могла быть переориентирована на ослабление Германии.
21 августа в Италии был задержан украинец Сергей Кузнецов по подозрению в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Il Fatto Quotidiano со ссылкой на материалы следствия писала, что он был командиром взвода с 2022 г. до декабря 2023 г. При этом мужчина отверг свою причастность к взрыву. Кузнецов на допросе настаивал, что во время инцидента был на территории Украины.