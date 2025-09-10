Таиланд и Камбоджа договорились разминировать совместную границу
Таиланд и Камбоджа договорились разминировать приграничные территории, а также достигли соглашений в области безопасности и борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщает The Nation после специальной встречи официальных представителей стран на острове Кохконг.
Исполняющий обязанности министра обороны Таиланда Наттафон Наркфанит отметил, что несмотря на некоторые опасения, обе стороны согласовали ряд важных мер.
Среди них: вывод тяжелого вооружения и военной техники из приграничных районов на обычные позиции, создание совместной координационной группы для проведения операций по разминированию вдоль тайско-камбоджийской границы и формирование рабочей группы министерствами внутренних дел и национальной полиции для совместного противодействия мошенническим центрам. Таиланд предоставил Камбодже данные о более чем 60 таких центрах, а следующая встреча для обсуждения сотрудничества по борьбе с онлайн-преступностью запланирована на 16 сентября в провинции Сакео.
Также стороны договорились координировать управление отдельными пограничными районами, в частности, Бан Нонг Чана в провинции Са Кео, с местными властями обеих стран, чтобы обеспечить мирное управление и при успешной реализации расширить этот подход на другие проблемные участки. Кроме того, обсуждалась возможность смягчения ограничений на некоторых пограничных переходах и в торговых точках, включая Чантабури и Трат, чтобы облегчить трансграничную торговлю при сохранении безопасности.
Военные будут координировать свои действия с Таможенным департаментом, министерством торговли и представителями бизнеса для обмена данными и реализации мер по снижению напряженности в приграничных регионах. Территория была разделена на три зоны в зависимости от уровня напряженности, что позволит применять соответствующие меры и постепенно смягчать ограничения, начиная с регионов с низким уровнем риска, таких как Чантабури и Трат.
Наттафон подчеркнул, что Таиланд и Камбоджа не могут разделить свои границы, поэтому важно решать возникающие проблемы мирным путем. Это позволит жителям приграничных районов вернуться к нормальной и безопасной жизни, отметил он.
7 августа по итогам переговоров Таиланда и Камбоджи в Куала-Лумпуре стороны достигли соглашения об урегулировании напряженности, возникшей на границе государств.
Конфликт между двумя странами обострился ранним утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.