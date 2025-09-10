Таиланд и Камбоджа договорились разминировать совместную границу

Среди них: вывод тяжелого вооружения и военной техники из приграничных районов на обычные позиции, создание совместной координационной группы для проведения операций по разминированию вдоль тайско-камбоджийской границы и формирование рабочей группы министерствами внутренних дел и национальной полиции для совместного противодействия мошенническим центрам. Таиланд предоставил Камбодже данные о более чем 60 таких центрах, а следующая встреча для обсуждения сотрудничества по борьбе с онлайн-преступностью запланирована на 16 сентября в провинции Сакео.