Путин проведет встречу с губернатором Смоленской области Анохиным

Он также рассказал о том, что 9 сентября Путин посетил научно-технологический университет «Сириус». По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках визита глава государства многое сделал. Одну из своих задумок Путин держит под личным контролем. Песков добавил, что российский лидер воспринимает ее как личный проект.