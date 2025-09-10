Путин проведет встречу с губернатором Смоленской области Анохиным
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным 10 сентября. Другие мероприятия главы государства будут носить непубличный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он также рассказал о том, что 9 сентября Путин посетил научно-технологический университет «Сириус». По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках визита глава государства многое сделал. Одну из своих задумок Путин держит под личным контролем. Песков добавил, что российский лидер воспринимает ее как личный проект.
Как сообщали в Кремле, в рамках посещения «Сириуса» Путин провел встречу с молодыми учеными, которые были привлечены к работе университета в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус"». Кроме того, президент ознакомился с работой проектной, химической и аналитической лабораторий.
5 сентября глава государства после пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) провел встречи с губернаторами Приморского края Олегом Кожемяко, Камчатского края Владимиром Солодовым и Самарской области Вячеславом Федорищевым.