Путин прибыл в Сириус
Президент Владимир Путин прибыл в Сириус, сообщили в Кремле.
Там российский лидер посетил научно-технологический университет «Сириус» и встретился с молодыми учеными.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что ночные удары украинских беспилотников в Сочи не повлияли на рабочий график Путина.
8 сентября президент поучаствовал в онлайн-саммите БРИКС, подключившись к конференции из Сочи. Стороны обсудили вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.