Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин прибыл в Сириус

Ведомости

Президент Владимир Путин прибыл в Сириус, сообщили в Кремле.

Там российский лидер посетил научно-технологический университет «Сириус» и встретился с молодыми учеными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что ночные удары украинских беспилотников в Сочи не повлияли на рабочий график Путина.

8 сентября президент поучаствовал в онлайн-саммите БРИКС, подключившись к конференции из Сочи. Стороны обсудили вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте