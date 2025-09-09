Путин прибыл в Сириус

8 сентября президент поучаствовал в онлайн-саммите БРИКС, подключившись к конференции из Сочи. Стороны обсудили вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.