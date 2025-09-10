Токаев прибудет в Россию с государственным визитом 12 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с государственным визитом 12 ноября, сообщил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. Его слова передает «РИА Новости».
Это первый государственный визит Токаева в Москву. Астана придает ему огромное значение, так как это высшая форма международного мероприятия, отметил Абаев.
17 августа Токаев и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Путин рассказал о прошедшей встрече на Аляске с президентом США Дональдом Трампом.
Токаев считает саммит на Аляске «прорывным мероприятием» в плане укрепления международных позиций Москвы и взаимопонимания на мировой арене. Президент Казахстана также отметил «умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение».