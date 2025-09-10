Газета
Главная / Политика /

ТАСС: Израиль нанес удар по зданию генштаба хуситов в Сане

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты йеменских хуситов в Сане. В частности, удар нанесли по зданиями минобороны и генштаба повстанцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Агентство Saba, которое находится под контролем хуситов, сообщило, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по правительственному комплексу повстанцев из движения «Ансар Аллах» в северной части Йемена.

9 сентября ЦАХАЛ атаковала Доху в Катаре. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит».

Тель-Авив утверждал, что перед ударом были приняты «меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных».

Катар и мировое сообщество осудили нападение. В МИД России заявили, что РФ расценивает удары Израиля по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.

