ТАСС: Израиль нанес удар по зданию генштаба хуситов в Сане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты йеменских хуситов в Сане. В частности, удар нанесли по зданиями минобороны и генштаба повстанцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Агентство Saba, которое находится под контролем хуситов, сообщило, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по правительственному комплексу повстанцев из движения «Ансар Аллах» в северной части Йемена.
9 сентября ЦАХАЛ атаковала Доху в Катаре. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит».
Тель-Авив утверждал, что перед ударом были приняты «меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных».
Катар и мировое сообщество осудили нападение. В МИД России заявили, что РФ расценивает удары Израиля по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.