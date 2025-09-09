Что известно об ударе Израиля по столице Катара

Что известно об ударе Израиля по столице КатараСообщается об убийстве одного из лидеров «Хамаса», в Дохе осуждают атаку на жилые дома
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала столицу Катара Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов атаки «Хамас» 7 октября 2023 г. Палестинская сторона при этом не подтвердила гибель членов группировки. «Ведомости» собрали главную информацию об атаке Израиля на Катар.
Операция ЦАХАЛ
Днем 9 сентября израильские и арабские СМИ опубликовали видео из Дохи, где был виден поднимающийся столб дыма после ракетного удара. Практически сразу после этого в Telegram-канале ЦАХАЛ появляется сообщение о «точечном ударе по руководству террористической организации «Хамас». Операция получила название «Огненный саммит».
«Перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных», – утверждается в сообщении.
Ynet передает, что начальник генштаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар лично командовали операцией ввиду «высокой чувствительности цели, обусловленной, в том числе, близостью объекта к системам ПВО Ирана». В операции использовались беспилотники, но бомбардировка производилась тяжелыми бомбами с истребителей в 1800 км от Израиля.
В результате операции могли быть убиты глава политического бюро «Хамаса» Халиль аль-Хайя и еще три члена группировки, передавал саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
Реакция Катара
Катар решительно осудил израильский удар по лидерам «Хамаса» в столице Дохе. Представитель МИД страны Маджид Аль Ансари заявил, что нападение является «грубым нарушением всех международных законов и норм» и представляет серьезную угрозу безопасности жителей Катара.
Удар по Дохе в МИД Катара назвали «трусливым». Ансари добавил, что Катар не будет терпеть безрассудное поведение Израиля и подрыв региональной безопасности.
Палестинцы могли пережить покушение
Делегация руководства движения во главе с аль-Хайей пережила покушение со стороны Израиля, утверждает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в «Хамасе». Авиаудар был нанесен во время встречи, на которой обсуждалось последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, заявил собеседник телеканала.
Ynet передавал, что Израиль согласовал с США атаку по Дохе. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом, сообщало издание. Эти данные отверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль самостоятельно инициировал и провел операцию против лидеров палестинского движения и берет всю ответственность за нее на себя.
Сделка по прекращению огня и теракт в Иерусалиме
Ударам предшествовали сообщения о возможности завершения конфликта. 8 сентября движение «Хамас» заявило о готовности освободить заложников для остановки боев. «Хамас» приветствует любой шаг, который помогает усилиям по прекращению агрессии против нашего народа», – говорилось в заявлении.
Заявление было опубликовано после предложения администрации президента США Трампа по условиям прекращения войны в Газе. Несмотря на это, в тот же день палестинские боевики совершили теракт в Иерусалиме. Двое мужчин открыли огонь по пассажирам автобуса на въезде в Иерусалим, погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».
9 сентября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что предложение администрации США об условиях прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников является очень продуктивным и Израиль готов пойти на сделку. Объявление министра было опубликовано незадолго до израильской атаки на Доху.