Что известно об ударе Израиля по столице Катара

Ynet передавал, что Израиль согласовал с США атаку по Дохе. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом, сообщало издание. Эти данные отверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль самостоятельно инициировал и провел операцию против лидеров палестинского движения и берет всю ответственность за нее на себя.