Представитель МИД Катара осудил израильский удар по лидерам «Хамас» в Дохе
Катар решительно осудил израильский удар по лидерам «Хамас» в столице Дохе и считает ее «трусливой», заявил представитель МИД страны Маджид Аль Ансари. Его цитирует The Times Of Israel.
«Это преступное нападение является грубым нарушением всех международных законов и норм и представляет серьезную угрозу безопасности жителей Катара», – сказал представитель МИД.
Ансари добавил, что Катар не будет терпеть безрассудное поведение Израиля и подрыва региональной безопасности. По его словам, государство проводит расследование «на самом высоком уровне».
9 августа Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.
По данным источников Al Arabiya, в результате атаки со стороны Израиля погиб главный переговорщик «Хамаса» Халиль аль-Хайя.