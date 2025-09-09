Представитель МИД Катара осудил израильский удар по лидерам «Хамас» в Дохе

9 августа Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.