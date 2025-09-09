Газета
Главная / Политика /

Нетаньяху: Израиль самостоятельно спланировал атаку на лидеров «Хамаса» в Катаре

Ведомости

Израиль самостоятельно спланировал и осуществил операцию по ликвидации руководства палестинской группировки «Хамас» в Катаре, заявили в аккаунте офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее полную ответственность», – говорится в публикации.

9 сентября телеканал Al Arabiya сообщил, что при ударе Израиля по Дохе в Катаре мог быть убит один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя. Чиновник в Израиле в разговоре с телеканалом отметил, что это и было целью атаки.

Об ударе по столице Катара стало известно днем 9 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила удар. В публикации представители армии подчеркнули, что продолжат подобные действия, чтобы победить «Хамас» – «ответственного за массовое убийство 7 октября».

Речь идет о нападении «Хамаса» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. В результате обострившегося конфликта были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен.

