Al Arabiya: при ударе Израиля по Дохе убит один из лидеров «Хамас»
Неназванный израильский чиновник заявил, что целью Израиля была атака на главу политического бюро «Хамас» Халиля аль-Хайя, который «был убит в результате нападения в Катаре».
Об ударе по столице Катара стало известно днем 9 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.
С начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 г. Тель-Авив убил двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.
20 августа представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Операция была запланирована несмотря на массовый голод, который охватил сектор Газа летом 2025 г.