Al Arabiya: при ударе Израиля по Дохе убит один из лидеров «Хамас»

20 августа представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Операция была запланирована несмотря на массовый голод, который охватил сектор Газа летом 2025 г.