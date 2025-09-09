Газета
Главная / Политика /

Al Arabiya: при ударе Израиля по Дохе убит один из лидеров «Хамас»

Ведомости

Один из лидеров палестинской группировки «Хамас» Халиль аль-Хайя мог быть убит при израильском ударе по Дохе (Катар). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Неназванный израильский чиновник заявил, что целью Израиля была атака на главу политического бюро «Хамас» Халиля аль-Хайя, который «был убит в результате нападения в Катаре». 

Об ударе по столице Катара стало известно днем 9 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г. 

Израиль объявил о новом масштабном наступлении на Газу

Политика / Международные новости

С начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 г. Тель-Авив убил двух лидеров группировки – Исмаила Ханию в июле 2024 г. и Яхью Синвара в октябре того же года.

20 августа представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Операция была запланирована несмотря на массовый голод, который охватил сектор Газа летом 2025 г.

