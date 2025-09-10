Газета
Политика

Моди и Мелони обсудили пути прекращения конфликта на Украине

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил со своей итальянской коллегой Джорджей Мелони способы прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает The Economic Times.

«У меня был отличный разговор с Джорджей Мелони. Мы подтвердили нашу общую приверженность углублению стратегического партнерства между Индией и Италией, а также нашу общую заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на Украине», – написал Моди в X.

Он также поблагодарил Мелони за поддержку Италией переговоров по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС и сотрудничеству в рамках инициативы IMEEC. Индия и ЕС рассчитывают заключить соглашение о свободной торговле до конца 2025 г. Сейчас в Нью-Дели проходит 13-й раунд переговоров.

1 сентября на саммите ШОС в Тяньцзине состоялись переговоры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры подчеркнули особый характер российско-индийских отношений. По теме Украины Моди отметил, что стороны регулярно обмениваются мнениями и приветствуют усилия по установлению мира, подчеркивая необходимость поиска путей скорейшего завершения конфликта.

