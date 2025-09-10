Моди и Мелони обсудили пути прекращения конфликта на Украине

Он также поблагодарил Мелони за поддержку Италией переговоров по соглашению о свободной торговле между Индией и ЕС и сотрудничеству в рамках инициативы IMEEC. Индия и ЕС рассчитывают заключить соглашение о свободной торговле до конца 2025 г. Сейчас в Нью-Дели проходит 13-й раунд переговоров.