Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций
Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бизнесмена Романа Абрамовича, который требовал отменить санкции, введенные против него с 2022 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Согласно документу, апелляция Абрамовича была отклонена, при этом он обязан понести собственные судебные расходы, а также расходы Совета ЕС. Европейская комиссия, в свою очередь, несет собственные издержки.
12 июля 2023 г. Европейский суд начал рассмотрение иска Абрамовича против Совета ЕС. Защита бизнесмена настаивает, что его внесение в санкционные списки ошибочно, поскольку Абрамович не подпадает под соответствующие критерии, не ведет активную деятельность в России уже около 20 лет. Статус миноритарного акционера в российской компании, по словам адвоката, не является основанием для введения санкций. Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group, которая не находится под санкциями ЕС и чья деятельность в значительной степени ведется за пределами РФ.
При этом суд Евросоюза снял санкции с предпринимателя Дмитрия Пумпянского, в том числе в решении сказано об отмене продления ограничений до 15 сентября 2025 г. В Совете ЕС также должны компенсировать Пумпянскому судебные издержки и все его расходы за период действия санкций.