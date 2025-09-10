Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций

12 июля 2023 г. Европейский суд начал рассмотрение иска Абрамовича против Совета ЕС. Защита бизнесмена настаивает, что его внесение в санкционные списки ошибочно, поскольку Абрамович не подпадает под соответствующие критерии, не ведет активную деятельность в России уже около 20 лет. Статус миноритарного акционера в российской компании, по словам адвоката, не является основанием для введения санкций. Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group, которая не находится под санкциями ЕС и чья деятельность в значительной степени ведется за пределами РФ.