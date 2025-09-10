Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций

Ведомости

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бизнесмена Романа Абрамовича, который требовал отменить санкции, введенные против него с 2022 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Согласно документу, апелляция Абрамовича была отклонена, при этом он обязан понести собственные судебные расходы, а также расходы Совета ЕС. Европейская комиссия, в свою очередь, несет собственные издержки.

12 июля 2023 г. Европейский суд начал рассмотрение иска Абрамовича против Совета ЕС. Защита бизнесмена настаивает, что его внесение в санкционные списки ошибочно, поскольку Абрамович не подпадает под соответствующие критерии, не ведет активную деятельность в России уже около 20 лет. Статус миноритарного акционера в российской компании, по словам адвоката, не является основанием для введения санкций. Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group, которая не находится под санкциями ЕС и чья деятельность в значительной степени ведется за пределами РФ.

При этом суд Евросоюза снял санкции с предпринимателя Дмитрия Пумпянского, в том числе в решении сказано об отмене продления ограничений до 15 сентября 2025 г. В Совете ЕС также должны компенсировать Пумпянскому судебные издержки и все его расходы за период действия санкций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её