Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского

В санкционный список предприниматель вместе с семьей попал из-за связей Трубной металлургической компании (ТМК), совет директоров которой он возглавлял, с госкомпаниями, включая РЖД и «Газпром». Кроме того, после встречи предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства 24 февраля 2022 г. Еврокомиссия считала, что Пумпянский принадлежит к «ближайшему окружению Путина».