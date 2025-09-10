Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского
Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге снял санкции с предпринимателя Дмитрия Пумпянского, в том числе в решении сказано об отмене продления ограничений до 15 сентября 2025 г.
В Совете ЕС также должны компенсировать Пумпянскому судебные издержки и все его расходы за период действия санкций.
В апреле суд юстиции удовлетворил иски Пумпянского, его жены Галины и сына Александра об отмене санкций в их отношении с марта по сентябрь 2024 г. Тогда судья подчеркнул, что решения об ограничениях аннулированы, и обязал Евросоюз выплатить истцам судебные расходы.
В санкционный список предприниматель вместе с семьей попал из-за связей Трубной металлургической компании (ТМК), совет директоров которой он возглавлял, с госкомпаниями, включая РЖД и «Газпром». Кроме того, после встречи предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства 24 февраля 2022 г. Еврокомиссия считала, что Пумпянский принадлежит к «ближайшему окружению Путина».