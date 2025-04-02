Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянских об отмене санкций
Европейский суд юстиции в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского, а также его супруги Галины и сына Александра, отменив санкции Евросоюза, введенные из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Судья заявил, что решения об ограничениях аннулированы. Кроме того, суд обязал Совет ЕС компенсировать судебные расходы истцов.
Пумпянский ранее возглавлял совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и был президентом группы «Синара», однако 10 марта 2022 г. вышел из руководства обеих компаний. А акции предпринимателя перешли менеджменту.
В санкционный список бизнесмен и его семья были включены из-за связей ТМК с госкомпаниями, включая РЖД и «Газпром», а также после встречи предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства 24 февраля 2022 г. Еврокомиссия считала, что этот факт свидетельствует о принадлежности Пумпянского к «ближайшему окружению Путина».
В июне 2024 г. сообщалось, что Пумпянский выиграл дело об отмене санкций Евросоюза против него. Однако из материалов суда прямо не следовало, что санкции сняты.