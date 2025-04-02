Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянских об отмене санкций

В санкционный список бизнесмен и его семья были включены из-за связей ТМК с госкомпаниями, включая РЖД и «Газпром», а также после встречи предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства 24 февраля 2022 г. Еврокомиссия считала, что этот факт свидетельствует о принадлежности Пумпянского к «ближайшему окружению Путина».