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Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянских об отмене санкций

Ведомости

Европейский суд юстиции в Люксембурге удовлетворил иски российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского, а также его супруги Галины и сына Александра, отменив санкции Евросоюза, введенные из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Судья заявил, что решения об ограничениях аннулированы. Кроме того, суд обязал Совет ЕС компенсировать судебные расходы истцов.

Пумпянский ранее возглавлял совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и был президентом группы «Синара», однако 10 марта 2022 г. вышел из руководства обеих компаний. А акции предпринимателя перешли менеджменту.

В санкционный список бизнесмен и его семья были включены из-за связей ТМК с госкомпаниями, включая РЖД и «Газпром», а также после встречи предпринимателя с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства 24 февраля 2022 г. Еврокомиссия считала, что этот факт свидетельствует о принадлежности Пумпянского к «ближайшему окружению Путина».

В июне 2024 г. сообщалось, что Пумпянский выиграл дело об отмене санкций Евросоюза против него. Однако из материалов суда прямо не следовало, что санкции сняты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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