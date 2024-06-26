Пумпянский выиграл дело об отмене санкций Евросоюза против него

Пумпянский выиграл дело об отмене санкций Евросоюза против негоСуд постановил отменить ограничения, которые ЕС наложил в 2022 году
Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли дело об отмене санкций Евросоюза (ЕС) против них. Об этом ТАСС сообщили в Европейском суде общей юрисдикции.
«Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме», – сказали в суде. Согласно решению ведомства, санкции в их отношении будут отменены.
Пумпянский, его супруга и бизнесмен Андрей Мельниченко попали под санкции Евросоюза 9 марта 2022 г. из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Из-за ограничений Пумпянский перестал быть бенефициаром машиностроительной группы «Синара». С 9 марта он и его сын Александр вышли из советов директоров банка «Синара» и АО СТМ («Синара транспортные машины»).
В мае 2022 г. стало известно, что Пумпянский и его жена подали иски в в Европейский суд, оспаривающие их включение в санкционные списки Евросоюза. Тогда канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски поданы были в одно время.