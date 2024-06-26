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Пумпянский выиграл дело об отмене санкций Евросоюза против него

Суд постановил отменить ограничения, которые ЕС наложил в 2022 году
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости

Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли дело об отмене санкций Евросоюза (ЕС) против них. Об этом ТАСС сообщили в Европейском суде общей юрисдикции.

«Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме», – сказали в суде. Согласно решению ведомства, санкции в их отношении будут отменены.

Пумпянский, его супруга и бизнесмен Андрей Мельниченко попали под санкции Евросоюза 9 марта 2022 г. из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Из-за ограничений Пумпянский перестал быть бенефициаром машиностроительной группы «Синара». С 9 марта он и его сын Александр вышли из советов директоров банка «Синара» и АО СТМ («Синара транспортные машины»).

В мае 2022 г. стало известно, что Пумпянский и его жена подали иски в в Европейский суд, оспаривающие их включение в санкционные списки Евросоюза. Тогда канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски поданы были в одно время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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