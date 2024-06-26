Пумпянский выиграл дело об отмене санкций Евросоюза против него

В мае 2022 г. стало известно, что Пумпянский и его жена подали иски в в Европейский суд, оспаривающие их включение в санкционные списки Евросоюза. Тогда канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски поданы были в одно время.