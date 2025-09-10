В результате удара Израиля по объектам хуситов в Сане есть погибшие и раненые

Налеты стали ответом на ракетный запуск из Йемена накануне, отмечает Al-Hadath. Представитель хуситов Яхья Шрей заявил, что группировка атаковала «чувствительные цели» в окрестностях Иерусалима гиперзвуковой баллистической ракетой, а также направила три беспилотника на аэропорт Рамон и объекты в Эйлате на юге Израиля.