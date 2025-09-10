7 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Москва не полностью удовлетворена позицией секретариата агентства. По его словам, МАГАТЭ «закрывает глаза на преступления, совершенные украинской стороной», и такая линия лишь стимулирует Киев продолжать атаки. При этом Ульянов подчеркнул, что сам Гросси старается сохранять баланс между сторонами.