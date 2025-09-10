Гросси: на ЗАЭС нарушены шесть из семи критериев ядерной безопасности
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной – нарушены шесть из семи ключевых критериев ядерной безопасности.
«Продолжающиеся боевые действия, в том числе очень близко к станции, вызывают глубокую озабоченность, усиливая риски», – отметил он (цитата по ТАСС).
7 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Москва не полностью удовлетворена позицией секретариата агентства. По его словам, МАГАТЭ «закрывает глаза на преступления, совершенные украинской стороной», и такая линия лишь стимулирует Киев продолжать атаки. При этом Ульянов подчеркнул, что сам Гросси старается сохранять баланс между сторонами.
6 сентября ВСУ атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Удар пришелся по крыше корпуса «Г» в 300 м от энергоблока. Объект не получил критических повреждений, возгорания не возникло. В центре расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.