Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто: Киев и Брюссель ежедневно пытаются втянуть Венгрию в войну

Ведомости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и Евросоюз оказывают постоянное давление на Будапешт, стремясь вовлечь страну в конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Первый информационный» во время визита в Минск.

«Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы одна из немногих стран, кто думает о войне иначе. Мы призывали к прекращению огня и переговорам с самого начала», – отметил министр.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия четко дала понять: происходящее не является ее войной.

«Да, нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали четко понять: это не наша война», – добавил он.

4 сентября глава МИД Венгрии назвал «величайшим позором XXI века» принудительную мобилизацию на Украине и обвинил в этом как Киев, так и европейских политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на происходящее.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её