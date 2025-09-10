Сийярто: Киев и Брюссель ежедневно пытаются втянуть Венгрию в войну
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина и Евросоюз оказывают постоянное давление на Будапешт, стремясь вовлечь страну в конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Первый информационный» во время визита в Минск.
«Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы одна из немногих стран, кто думает о войне иначе. Мы призывали к прекращению огня и переговорам с самого начала», – отметил министр.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия четко дала понять: происходящее не является ее войной.
«Да, нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали четко понять: это не наша война», – добавил он.
4 сентября глава МИД Венгрии назвал «величайшим позором XXI века» принудительную мобилизацию на Украине и обвинил в этом как Киев, так и европейских политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на происходящее.