Сийярто назвал величайшим позором XXI века принудительную мобилизацию на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал принудительную мобилизацию на Украине величайшим позором XXI в. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште.
«Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Сийярто, Украина делает это из-за милитаристски настроенных европейских политиков, позволяющих ей делать что угодно. Ответственными за принудительную мобилизацию министр назвал и политиков Евросоюза, которые закрывают на это глаза.
4 августа газета Financial Times писала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования. Оперативное командование Западной Украины в мае заявило о растущей тенденции к насилию в отношении вербовщиков. В сообщении говорится, что с начала года в регионе произошло не менее 12 столкновений, пишет издание.
В мае газета The Wall Street Journal писала, что план по набору молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в подразделения вооруженных сил Украины по контракту провалился. Большинство мужчин, которые хотели попасть на фронт, уже давно записались в армию. Призывать новых становится все труднее с каждым годом.