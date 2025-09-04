Сийярто назвал величайшим позором XXI века принудительную мобилизацию на Украине

4 августа газета Financial Times писала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования. Оперативное командование Западной Украины в мае заявило о растущей тенденции к насилию в отношении вербовщиков. В сообщении говорится, что с начала года в регионе произошло не менее 12 столкновений, пишет издание.