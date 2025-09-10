Трамп призвал молиться за раненого при покушении активиста Кирка
Президент США Дональд Трамп обратился с призывом молиться за политического активиста Чарли Кирка, который был ранен на мероприятии в штате Юта. Об этом Трамп написал в своей сети Truth Social.
«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был ранен. Отличный человек во всех отношениях. Да благословит его Бог!», — написал Трамп.
Директор ФБР Каш Патель заявил, что ведомство внимательно отслеживает сообщения об инциденте.
«Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в Университете Юта Вэлли. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми пострадавшими. Агенты быстро прибудут на место, и ФБР полностью поддерживает текущие меры реагирования и расследование», — написал Патель в сети X.
Ранее 10 сентября член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что Кирк получил огнестрельное ранение в результате покушения.
По сообщениям СМИ, Кирк, который является консервативным активистом и сторонником президента Дональда Трампа, был ранен во время публичного выступления в штате Юта. Его госпитализировали в критическом состоянии.
На видеозаписях, распространяющихся в соцсетях, видно, как в Кирка попадает пуля, когда он выступал под тентом во дворе Университета Вэлли в Юте. Кирк находился там в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На других кадрах видно, как студенты убегают после звуков стрельбы.
Судя по видеозаписям из интернета, стрелок попал Кирку в шею. Подозреваемого в реализации покушения задержали.