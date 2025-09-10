Трамп призвал молиться за раненого при покушении активиста Кирка

На видеозаписях, распространяющихся в соцсетях, видно, как в Кирка попадает пуля, когда он выступал под тентом во дворе Университета Вэлли в Юте. Кирк находился там в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На других кадрах видно, как студенты убегают после звуков стрельбы.